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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:52725

Мэр Сум снова пообещал дорогу на Сирко

Мэр Сум Александр Лысенко продолжает раздавать обещания в прямом эфире.

Сегодня с утра мэр Сум традиционно вышел в прямой эфир в Фейсбуке. Будучи на ул. Ивана Сирко, снова, как и год назад пообещал, что в этом году обязательно сделают асфальтовое покрытие на участке ближе к р. Псел, где оно отсутствует от слова «совсем».

Напомним: в прошлом апреле он уже был там и говорил, что через 10 дней техника начнет работать. Но не случилось.

Напомним: портал «Слово и дело» поставил мэра Сум Александра Лысенко на последнее место среди мэров областных центров по выполнению обещаний – всего 4% (1 из 25).

Общество Обещания Ремонт дорог
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