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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:53441

Сумчане просят отремонтировать дорогу на Интернационалистов

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт в 2022 году части дороги по ул. Интернационалистов (от поворота с пр. М.Лушпы на ул. Интернационалистов в сторону р.Псел)».

«Уже не первый год в Суме в районе ул. Интернационалистов существует нерешенная проблема. Часть дороги от поворота с пр. М.Лушпы на ул. Интернационалистов в сторону р.Псел находится в чудовищном аварийном состоянии. Указанный участок дороги имеет очень существенные повреждения: ямы, выбоины, бугры, отсутствие асфальта и надлежащего дорожного покрытия, и др. Пользоваться полноценно ею невозможно. Такое состояние дороги неоднократно приводило к многочисленным фактам повреждения автомобилей, проезжавших там, и травматизму людей.

В период 2019-2021 годов жители близлежащих домов обращались в различные коммунальные службы и органы и депутаты Сумского городского совета с соответствующими обращениями, относительно решения вопроса ремонта указанного участка дороги. Но никакие общественные инициативы, по сей день, так и не были поддержаны, и дорога продолжает и дальше разрушаться.

Более того, в период таяния снега, сильных ливней и дождей, этот участок заливает водой площадью десятки метров, которая стоит и не сходит долгое время. Это свидетельствует о том, что система ливневок не функционирует должным образом.

На основании указанного, ТРЕБУЕМ у руководства города Сумы и депутатов Сумского городского совета принять соответствующие решения по ремонту в 2022 году этого аварийного участка дороги, включая ремонт систем слива», - пишет автор петиции Окунь Сергей Васильевич.

Начало сбора подписей: 15 февраля 2022 г.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Петиция Ремонт дорог
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