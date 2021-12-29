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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:00249

Уже на этой неделе мэр обещает проверить дороги Сум

Мэр Сум Александр Лысенко анонсировал на этой неделе инспектирование дорог в областном центре на предмет планирования ремонтов.

На еженедельном аппаратном совещании был поднят вопрос ремонта дорог в Сумах.

«Мы сделаем объезд и подготовим предложения на депутатскую профильную комиссию. Сегодня у нас выделено минимальное финансирование на ремонт дрог, потому что было принято решение увеличить сумму КП «Дорремстрой» в марте, когда будут проработаны предложения по ремонтам, - заявил он на совещании 21 февраля. - Но у нас выдалась ранняя весна, и уже сейчас можно начинать ремонтировать проезжие части. Так что мы можем выйти с ремонтами уже 15-20 марта. Частичный ремонт уже можно начинать. Надо ремонтировать на 100% - пр. Лушпы, ул. Интернационалистов от ул. Заливной, Гагарина, центральную часть города. На этой неделе необходима оперативная инспекция. Через две недели у нас уже должен быть перечень объектов на ремонт», пишет Ваш шанс.

Экономика Дороги Ремонт дорог
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