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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:30230

В Тростянце собираются ремонтировать дороги на миллиард

Около миллиарда гривен будет освоено на ремонте дорог в пределах Тростянецкой ОТГ.

Большие объемы работ обусловили дорожных строителей иметь вблизи собственное асфальтовое производство. Потому в Тростянке уже скоро построят небольшой асфальтный завод, пишет Тиждень.

Об этом на последней сессии горсовета рассказал мэр Юрий Бова. По его словам, наибольшие объемы будут выполнены на трех магистралях, пересекающих населенные пункты громады. Первая – от Лебедина до Тростянца с финансированием в 345,4 млн. Вторая – Тростянец - Меценовка, на которую заложено 322,6 млн. Третья – Тростянец – Ницаха – Солдатское - Крамчанка – 259,7 млн. грн. Добавляем в этот список завершения строительства дороги из центра громады в село Мащанка с суммой финансирования в 68 млн. грн. – и получается общая сумма почти в 1 млрд. грн.

Большие объемы работ на строительстве и ремонте дорог привели дорожных функционеров к необходимости построить в Тростянце небольшой асфальтный завод, продукция которого значительно удешевит стоимость работ, потому что не нужно будет возить асфальт из Сум за полсотни километров, как это делалось до этого. Более качественными будут и бетонно-асфальтные смеси, которые не будут остывать в длинной дороге, а будут ложиться за минуты, как говорится, из печи в полотно в максимально необходимых температурных параметрах.

Уже известно, что асфальтный завод в Тростянце будет построен на железнодорожном тупике станции Смородино в Гаевском микрорайоне. Инвестором выступает ООО "Норд Трек". Будут привлечены инвестиции в размере 38 млн. грн. Мощность асфальтного завода составит 120 тонн в час.

Общество Ремонт дорог
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