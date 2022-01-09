Мэр Сум пообещал больше денег на уборку дорог Сумской городской совет рассмотрит вопрос об увеличении расходов на уборку дорог.

Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко на аппаратном совещании 24 января.

Он поблагодарил работников КП «Дорремстрой», которые проводили работы по очистке дорог от снега, в том числе, и на выходных. Всего в течение последней недели на улицах Сум ежесуточно работало не менее 40 единиц снегоуборочной и другой спецтехники КП «Дорремстрой» (как днем, так и ночью), использовано более тысячи кубометров противогололедной смеси.

Городской голова отметил, что необходимо уделить внимание удаленным микрорайонам города, а также включить в схему уборки большее количество дорог частного сектора.

Напомним, что на сегодняшний день многие улицы в Сумах (в том числе в частном секторе) не убираются из-за крайне ограниченного финансирования, которое уже третий год подряд остается практически на том же уровне и почти втрое меньше реальной необходимости.

Александр Лысенко сообщил, что вместе с депутатами будут рассматривать вопрос увеличения финансирования на уборку дорог. По его словам, понимание в этом аспекте есть, поэтому соответствующие предложения будут рассматриваться на следующих сессионных заседаниях, пишет сайт КП «Дорремстрой».