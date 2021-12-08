Губернатор Сумщины распределил почти миллиард гривен на ремонт дорог

На капремонт местных дорог в районах выделено 191 млн грн: Роменский район – 35 млн грн., Ахтырский – 61 млн грн, Конотопский – 35,5 млн грн, Сумской – 59 млн грн, Шосткинский – 300 тыс. грн. На улицы и дороги в населенных пунктах – 36,5 млн грн, больше всего в Шостке – 12 млн грн.
На средний ремонт выделено 316 млн грн: Сумской район – 47 млн грн, Ахтырский – 54,5 млн грн, Шосткинский – 125 млн грн, Конотопский – 53,5 млн грн, Ромеснкий – 36 млн грн. В населенных пунктах 46,5 млн грн, больше всего в Сумах – 25 млн грн на проспект Лушпы.
Также 30 млн грн предусмотрены на строительство моста через Сулу в Ромнах.
Остальное – на мелкий ремонт и эксплуатацию дорог.
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