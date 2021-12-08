Губернатор Сумщины распределил почти миллиард гривен на ремонт дорог Согласно распоряжению главы Сумской ОГА, государственная субвенция на ремонт дорог на 2022 год составила для области 960,8 млн грн.

На капремонт местных дорог в районах выделено 191 млн грн: Роменский район – 35 млн грн., Ахтырский – 61 млн грн, Конотопский – 35,5 млн грн, Сумской – 59 млн грн, Шосткинский – 300 тыс. грн. На улицы и дороги в населенных пунктах – 36,5 млн грн, больше всего в Шостке – 12 млн грн.

На средний ремонт выделено 316 млн грн: Сумской район – 47 млн грн, Ахтырский – 54,5 млн грн, Шосткинский – 125 млн грн, Конотопский – 53,5 млн грн, Ромеснкий – 36 млн грн. В населенных пунктах 46,5 млн грн, больше всего в Сумах – 25 млн грн на проспект Лушпы.

Также 30 млн грн предусмотрены на строительство моста через Сулу в Ромнах.

Остальное – на мелкий ремонт и эксплуатацию дорог.

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