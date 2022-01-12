Для сумчан разработали карты простейших укрытий и защитных сооружений

Соответствующие данные размещены на информационном портале Сумского горсовета в разделе «Информационные баннеры». Нажав на иконку баннера «Населению при возникновении чрезвычайных ситуаций» – откроется страница «Действия населения в чрезвычайной ситуации».
Среди перечня активных ссылок можно найти памятку населению, защитные сооружения гражданской защиты г. Сумы (карта), простейшие укрытия г. Сумы (карта), перечень защитных сооружений гражданской защиты г. Сумы, перечень простейших укрытий г. Сумы.