Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:13866

Для сумчан разработали карты простейших укрытий и защитных сооружений

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения разработал карты простейших укрытий и защитных сооружений гражданской защиты в Сумах.

Соответствующие данные размещены на информационном портале Сумского горсовета в разделе «Информационные баннеры». Нажав на иконку баннера «Населению при возникновении чрезвычайных ситуаций» – откроется страница «Действия населения в чрезвычайной ситуации».

Среди перечня активных ссылок можно найти памятку населению, защитные сооружения гражданской защиты г. Сумы (карта), простейшие укрытия г. Сумы (карта), перечень защитных сооружений гражданской защиты г. Сумы, перечень простейших укрытий г. Сумы.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1158 человек
Сегодня 08:46
В разведке считают главу Сумского облсовета верным и честным
Сегодня 13:41
На выходных в Сумах продолжится вакцинации от коронавируса
Сегодня 13:30
На Сумщине ожидается ухудшение погодных условий
Сегодня 13:08
Самые густо населенные районы Сум не имеют даже простейших укрытий
Сегодня 12:53
В Шостку приехали инвесторы из Эмиратов
Сегодня 12:36
Официально: с понедельника школьники 5-11 классов в Сумах будут учиться дистанционно
Сегодня 12:10
В Шостке спасатели ликвидировали пожар в жилом доме
Сегодня 12:07
Сумские дорожники утверждают, что усиленно чистят снег, и хотят больше денег
Сегодня 11:54
В Тростянце копы нашли водителя, совершившего ДТП и покинувшего место аварии (видео)
Сегодня 11:50
На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом
Сегодня 11:38
В Сумах произошло тройное ДТП
Сегодня 11:21
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Тиха ніч (Каміль Гріффін, 2021)
Кино Планета Кіно
20.40
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Любов і блогери (Дмитро Голумбевський, 2022)
Кино Планета Кіно
14.30; 16.30; 19.45
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.