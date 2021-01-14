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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Мэр Сум снова обманул избирателей: обещанный ремонт дороги не начался

7 апреля мэр Сум Александр Лысенко в своем стриме на Фейсбуке сообщил, что «через 10 дней» начнутся работы по строительству дороги на ул. Ивана Сирко.

Речь идет о начале улицы, ближе у р. Псел, где асфальтное покрытие не доложили еще в незапамятные времена. Однако прошло уже почти два месяца, а работы не начались. Об этом сообщает пользователь Фейсбука «Ужасно Повезло»: «Дворы и дорога на И. Сирка 2, 4, 10, находятся в ужасном состоянии. Уже практически три месяца (почти два – Ред.) прошло с момента как Александр Николаевич приходил сюда со стримом и говорил, что ремонт дороги будет начат через 10 дней. С того момента так ничего и не изменилось, никакой ремонт не начинался, признаков его нет. Вот только не понятно, к чему все эти пустые обещания? Ведь люди ждут и надеются, когда ситуация измениться в лучшую сторону».

В том же стриме мэр упоминал о петиции от сумчан по этому вопросу и говорил, что петиция в любом случае будет рассмотрена и будет дан положительный ответ. Однако ответ был дан департаментом 14 мая: «Денег нет, но вы держитесь…» Таких петиций с 2017 года сумчане написали уже 6 штук, ответ всегда один и тот же...

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Общество Обещания Ремонт дорог
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