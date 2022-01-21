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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:46356

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1158 человек

COVID-19 подтвердили у 1158 человек (Конотопский р-н – 148, Ахтырский р-н – 119, Роменский р-н – 33, Сумской р-н – 776, Шосткинский р-н – 82).

По состоянию на 21 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 138 831 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2928 летальных случаев, за прошедшие сутки – 3 (Конотопский р-н – 1, Сумской р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128 534 человек, из них за прошедшие сутки – 195 (Конотопский р-н – 7, Ахтырский р-н – 18, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 135, Шосткинский р-н – 25).

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Общество Коронавирус
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