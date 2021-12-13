Кому в Сумах отключат свет во вторник?

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи.
Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.
Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.
График отключения на 21 декабря тут.
Директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач написал в Фейсбуке, что сумчане будут с водой....
Часть сумчан может оказаться без водоснабжения....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 17 декабря....
На завтра на 9.00 назначено прекращение распределения электроэнергии КП «Горводоканал»....
Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 16 декабря....