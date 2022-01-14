В Сумах без света остались 5 общежитий

Во избежание любых недоразумений компания предоставляет разъяснения по этому вопросу.
В настоящее время между АО «Сумыоблэнерго» и ООО УК «Домком Сумы» заключен договор потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии, в том числе по указанным общежитиям. Расчеты за потребленную электроэнергию по этим объектам производится ООО УК «Домком Сумы» на основании показов общедомовых счетчиков.
В связи с неуплатой за потребленную электрическую энергию у ООО УК «Домком Сумы» возникла задолженность перед электропоставщиком ООО "ЭНЕРА Сумы".
Поэтому, на основании обращения энергопоставщика, руководствуясь п. 7.5 Правил розничного рынка электрической энергии, утвержденных постановлением НКРЭКУ № 312 от 14.03.2018, после предупреждения потребителя в установленном законодательством порядке АО "Сумыоблэнерго" 31 января 2022 года прекратили распределение электронергии потребителю «Домком Сумы» по следующим объектам:
- общежитие по адресу: ул. Супруна, 13, г. Сумы;
- общежитие по адресу: пр-т Шевченко, 10, г. Сумы;
- общежитие по адресу: пр-т Шевченко, 12, г. Сумы;
- общежитие по адресу: пр-т Курский, 119, г. Сумы;
- общежитие по адресу: ул. Супруна, 26, г. Сумы.
В настоящее время ООО УК "ДомКом Сумы" и ООО "ЭНЕРА Сумы" решают вопросы восстановления электроснабжения в этих общежитиях.
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