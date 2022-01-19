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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах могут отключить свет на «Авангарде»

Подрядчик, которого Сумский горсовет нанял построить тренажерный зал для людей с инвалидностью, не выходит на связь. Также эта фирма должна «Сумыоблэнерго» 17 тыс. грн за израсходованную электроэнергию. Поэтому отключить от электричества могут и стадион «Авангард», и спортивные клубы, потому что будущий спортзал находится на балансе у центра «Спорт для всех», отвечающего за коммунальный спорт.

В районе улицы Добровольной в Сумах перестроить помещение котельной в спортклуб городской совет заказал ООО «Профильное монтажное строительство» в 2020 году, пишет Суспільне. Об этом говорит Дмитрий Наталуха – глава общественной организации «Добро побеждает», инициировавшей создание тренажерного зала, где могли бы заниматься и люди на колясках. Он говорит, что на записях камер видеонаблюдения, которые их общественная организация установила за свой счет, строителей здесь не видел несколько месяцев:

- Приходилось за подрядчиком - за директором Трегубом Дмитрием бегать, уговаривать, чтобы он уже начинал работы, потому что уже зима была на носу. На связь он не выходит, мы его уже ищем целый год. Была сделана укладка брусчатки, так называемое благоустройство, и то не в полном объеме, как вы видите - остались поддоны с брусчаткой, которые начинают разворовывать потихоньку.

будівництво зупинилось, підрядник має борг за електрику

Дмитрий Наталуха говорит, что в следующий понедельник — 21 февраля собирается обращаться в правоохранительные органы из-за невыполнения подрядчиком взятых на себя обязательств.

Директор Центра физического здоровья «Спорт для всех» Евгений Готовенко говорит: «Подрядчик, использовав электроэнергию, не рассчитался. Не рассчитался за декабрь, исчез в январе и потому в феврале у нас «Сумыоблэнерго» должно отключить от электросетей за задолженность». Долг составляет около 17 тыс. грн.

Свет отключат на стадионе «Авангард», где работают 3 детских спортшколы и 7 спортивных клубов по городу, говорит Евгений Гонтовенко. Он сказал, что планирует обратиться с письмами в «Сумыоблэнерго» об отсрочке оплаты долга и в горсовет с просьбой выделить средства.

ООО «Профильное монтажное строительство» выиграло тендер на реконструкцию котельной в спортзал за 2 млн 9 тыс. грн. По данным реестра юридических лиц, уставный капитал фирмы – 100 грн. Основана она за полгода до конкурса. Учредители с равными долями по 50 грн – Александр Чернышев и Дмитрий Трегуб. По данным портала использования публичных средств, Управление капитального строительства горсовета уже перечислило всю сумму подрядчику в 2 млн. 9 тыс. грн. Последний платеж более чем в 278 тыс. грн прошел 24 декабря 2021 года. Обычно всю сумму выплачивают по окончании строительства.

спортзал

Начальник управления капитального строительства горсовета Виталий Шилов, подписывавший соглашение с подрядчиком, 18 февраля отказался комментировать ситуацию, сказал, что обо всем скажет 21 февраля. Один из владельцев ООО «Профильное монтажное строительство» Александр Чернышев, подписи которого стоят в договоре о реконструкции, по телефону также отказался от комментариев, только сказал, что во всем виноват его компаньон - Дмитрий Трегуб. Последний по телефону сказал, что сейчас болеет, попросил все вопросы написать ему в вайбер. Ответа ждем.

Общество Отключение света Спортзал для инвалидов Стадион Авангард
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