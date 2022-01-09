Кому в Сумах отключат свет в начале февраля?

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи и подключением потребителей.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.

АО «Сумыоблэнерго» приносит извинения потребителям за временные неудобства.

Телефоны для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключений на 1-4 февраля тут.