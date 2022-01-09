Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02314

Кому в Сумах отключат свет в начале февраля?

АО «Сумыоблэнерго» сообщает о временных перерывах в электроснабжении 1–4 февраля.

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи и подключением потребителей.

Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.

АО «Сумыоблэнерго» приносит извинения потребителям за временные неудобства.

Телефоны для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.

График отключений на 1-4 февраля тут.

 
Общество Отключение света
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Кому в Сумах отключат свет в начале февраля?
28.01.2022 09:45

Кому в Сумах отключат свет в начале февраля?

АО «Сумыоблэнерго» сообщает о временных перерывах в электроснабжении 1–4 февраля....

Кому в Сумах отключат свет в четверг?
19.01.2022 09:03

Кому в Сумах отключат свет в четверг?

Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 20 января....

Кому в Сумах выключат свет во вторник?
17.01.2022 09:02

Кому в Сумах выключат свет во вторник?

Сумской городской район электрических сетей АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электрической энергии 18 января....

Кому в Сумах выключат свет в понедельник?
14.01.2022 09:52

Кому в Сумах выключат свет в понедельник?

Сумской городской район электрических сетей АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электрической энергии 17 января....

Кому отключат свет в Сумах в понедельник и вторник?
09.01.2022 09:40

Кому отключат свет в Сумах в понедельник и вторник?

Сумской городской район электрических сетей АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электрической энергии 10 и 11 января....

view counter
view counter

Статьи

На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
У Сумах назвали лауреатів арт-медіа проекту «Культурний острів. Класика 2022»
28.01.2022 11:11
Прогноз погоды в Сумах на месяц
27.01.2022 19:29
Александр Соколов: «Мы вместе предотвратили тарифную аферу»®
26.01.2022 11:33
Александр Соколов: «Горсовет просто обязан отменить январское повышение тарифа на тепло в Сумах»®
26.01.2022 09:55
Тетяна Гончаренко: Не допустимо корупційних оборудок з бюджетними коштами
25.01.2022 17:28
Как выбрать этикет-пистолет для ценников
25.01.2022 16:27
Лічильники тепла у багатоквартирних будинках: що потрібно знати споживачам
23.01.2022 14:19
Лінійний прискорювач: турбота про хворих чи «заробіток» управління коммайна?
20.01.2022 19:02
Думки вголос: Як поступово вбивають медицину
20.01.2022 14:56
70-летний дедушка c Сумщины выиграл в лотерею 3 000 000 гривен
19.01.2022 10:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Ми - монстри 2 (Гольґер Таппе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00; 16.25
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45; с 27.01.2022 - 11.00; 18.40
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.45
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Календар смерті (Патрік Рідремонт, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Агент 117: з Африки з любов'ю (Ніколя Бедос, 2021)
Кино Планета Кіно
14.40; 19.00
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
Кино Планета Кіно
20.50; 22.30; с 27.01.2022 - 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.