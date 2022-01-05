Кому в Сумах отключат свет в четверг? Филиал "Сумский городской район электрических сетей" АО "Сумыоблэнерго" сообщает о плановых отключениях электрической энергии 20 января.

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии электропередач и оборудовании подстанции. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления. Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключения 20 января тут.