Кому в Сумах отключат свет в четверг?

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии электропередач и оборудовании подстанции.
Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления.
Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247.
График отключения 20 января тут.
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