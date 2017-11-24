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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:55262

Сумчан запрошують подавати пропозиції до проєкту бюджету та Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської ТГ на 2022 рік

Виконавчий комітет оголошує про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та проєкту Програми економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основних напрямів розвитку на 2023-2024 роки.

Ознайомитися з проєктами цих важливих документів можна ознайомитися на офіційному сайті Сумської міської ради в розділі «Документи/Проєкти документів/Проєкти рішень Сумської міської ради/2021» (вкладка за 15 грудня).

Пропозиції та зауваження мешканці територіальної громади можуть подавати з 16 по 24 грудня 2021 року (до 16:00).

Зробити це можна, заповнивши відповідні онлайн-форми:

Для цього потрібно обрати необхідний розділ, викласти короткий опис пропозиції, зазначивши адресу об’єкту (за необхідності).

До розгляду не приймаються пропозиції, які мають неконкретний характер, містять ненормативну лексику, наклепи, образи, суперечать чинному законодавству України.

Інформація про результати електронних консультацій з громадськістю буде оприлюднена на Інформаційному порталі Сумської міської ради (розділ «Городянину/Громадські обговорення/Електронні консультації з громадськістю») у визначений чинним законодавством термін.

Экономика Горбюджет
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