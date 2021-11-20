Глуховский колледж может остаться без отопления

Факт возможной чрезвычайной ситуации признала городская комиссия по ТЭБ и ЧС.
Как сообщил директор ВСП «Глуховский агротехнический профессиональный колледж СНАУ» Анатолий Литвиненко, они еще летом заключили договор с Глуховским агролесхозом. Именно это предприятие выиграло тендер и обязалось поставить до конца года 1200 кубометров дров. Но по факту привезли только 44% потребности. Оставшиеся без тепла рискуют около 1 тысячи студентов, 600 человек в общежитиях, 250 сотрудников.
Главный экономист «Глуховского агролесхоза» Елена Трубчик кратко объяснила: цена дров выросла вдвое, поэтому поставлять древесину по 690 гривен вместо нынешнего в 1,2 тыс.грн предприятию крайне невыгодно.
Комиссия рекомендовала обеим сторонам срочно принять все необходимые меры по устранению данной проблемы.
Глуховский городской совет в свою очередь направил письма в Сумскую областную государственную администрацию и Сумской областной совет, где выразил обеспокоенность данной ситуацией, сообщили в горсовете Глухова.
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