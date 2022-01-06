Кому в Сумах отключат свет в начале февраля? АО «Сумыоблэнерго» сообщает о временных перерывах в электроснабжении 1–4 февраля.

Отключения связаны с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи и подключением потребителей. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления. АО «Сумыоблэнерго» приносит извинения потребителям за временные неудобства. Телефоны для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключений на 1-4 февраля тут.