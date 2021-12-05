Украинская сборная - пятая на Кубке мира Старта женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене украинские болельщики ждали с опаской.

Уж слишком свежими были эмоции от неудачи нашей четверки в Остерсунде, и еще более свежими – результаты вчерашнего спринта, где лишь две из четырех заявленных на эстафету украинок продемонстрировали положительную динамику готовности. Но сегодняшний старт должен был вселить надежду в сердца поклонников команды, хотя и после такой гонки наверняка найдутся те, для кого стакан по-прежнему наполовину пустой, пишет biathlon.com.ua.

У Ирины Петренко, вышедшей на первом этапе у сборной Украины, поначалу все шло как по маслу: на первом круге Ира не отстала, а в лежке первые четыре выстрела ушли в цель. Но на пятом случился промах, и украинке пришлось использовать запасной патрон. Учитывая, что 15 соперниц на первом рубеже показали стопроцентную точность, даже такая минимальная заминка отбросила нашу сборную в конец второго десятка.

Ситуация повторилась и на втором рубеже – вновь пятый выстрел подвел Петренко, но Ира быстро закрыла мишень запасным патроном и отправилась на последний круг. Причем сумела даже подняться по позициям – соперницы на стойке устроили канонаду из промахов, используя по 2-3 запасных патрона, а команда Германии и вовсе ушла на круг штрафа!

К передаче эстафеты в лидеры вышли те, кого и перед стартом считали фаворитами гонки: Линн Перссон четко отработала на рубежах, а на трассе даже сумела скоростью обойти титулованную итальянку Лизу Виттоцци – Швеция захватила первую позицию! Следом за итальянками эстафету передали сборные Польши и Швейцарии, а все претенденты на призовые места шли во второй большой группе, куда сумела вклиниться и Ира Петренко – формально Украина после первого этапа была 11-й с отставанием от Швеции 42 секунды.

Накануне Урош Велепец, комментируя расстановку в эстафете, сказал, что на втором этапе должна бежать самая сильная биатлонистка, способная отыгрывать отставание. Потому на Юлию Джиму были возложены особые надежды тренерского штаба. Однако уже в лежке Юля чуть не довела до инфаркта болельщиков, закрыв мишени только тремя запасными патронами.

Статус лидера команды обязывал включаться на всю мощь на дистанции, и Джима скоростью отыграла на втором круге все, что потеряла на рубеже! Но на стойке украинка попала в порыв ветра, и снова трижды тянулась за запасными патронами. На дистанции пришлось начинать все сначала: шаг за шагом отыгрывать отставание и к передаче эстафеты успела подняться на седьмое место, а отставание от лидеров практически не изменилось – 49 секунд.

А вот впереди произошла смена власти ) Шведка Анна Магнуссон замешкалась на стрельбе стоя и позволила обойти себя француженке Анаис Шевалье-Буше. Хотя дистанция между этими командами составила всего восемь секунд, а во второй половине гонки за скандинавок заявлен ударный дуэт сестер Эберг!

Именно Эльвира Эберг совершила решающий рывок, определивший судьбу гонки! Уже за первый километр она догнала Хлое Шевалье, и потом начала диктовать такой темп, который француженка держала из последних сил, что не могло не сказаться на стрельбе: на один промах Эберг, Шевалье ответила двумя, при этом и стреляла медленней. А дальше Эльвира убегала все дальше и дальше – до такой степени, что соперницы даже не пересеклись на стрельбище во время стрельбы стоя.

Своей сестре Эльвира Эберг создала максимально комфортные условия – полторы минуты перевеса! И Ханна, разумеется, не могла такое преимущество растратить. Швеция довела эстафету до победы, отя на стойке старшая Эберг и пощекотала нервы подругам по команде, зайдя на штрафной круг.

А позади сборная Украины продолжала подъем по промежуточному протоколу. Дарья Блашко, исходя из нынешнего состояния, свой этап провела «через не могу». Три запасных патрона – многовато для Даши, однако условия для стрельбы были непростыми и ошибались все без исключения соперницы. А на дистанции, цепляясь за каждый метр дистанции, Блашко пришла к финишу своего этапа на той же седьмой позиции, на которой начинала гонку. Смотреть дистанцию до шведок уже не имело смысла. А вот дистанция до второго места была вполне осязаемой – полминуты!

Елена Билосюк получила в напарницы достойную попутчицу – Франциску Пройсс и на первом круге работала вместе с немкой. Вместе они начали догонять соперниц и после лежки, где капитан сборной Украины отработала безукоризненно. Ну а дальше Елена Билосюк включила «режим Пидгрушной», проходя соперниц по дистанции. Австрийку Кристину Ридер Лена обошла даже дважды – сначала по ходу второго круга, а потом и после стрельбы стоя, отрабатывая ногами два запасных патрона.

К финишу сборная Украины пришла пятой – гораздо лучше, чем неделю назад в Остерсунде и по результату, и по общему впечатлению от готовности девушек. Немного смущает стрельба нашей команды – то, что всегда было козырем сборной Украины. 13 запасных патронов – многовато для того, чтобы бороться за медали. Но спишем это на коварство австрийского стрельбища, а еще раз проверить себя можно будет в Рупольдинге – когда состоится следующая классическая эстафета в рамках Кубка мира.

Набранные сегодня очки позволили нашей команде сделать еще один шаг наверх в зачете Кубка наций: обойдя соперниц из Италии, Украина теперь – восьмая. Лидерство здесь продолжает удерживать Швеция, опережающая француженок на 78 очков.

А завтра еще один наполненный эмоциями день в Хохфильцене: мужчины проведут эстафету, а девушки выйдут на дистанцию гонки преследования.

Эстафета. Женщины

1. Швеция (1+8) 1:13:52,5

2. Россия (0+10) +29,1

3. Франция (0+14) +59,2

4. Германия (1+10) +1:06,5

5. Украина (0+13) +1:33,0

6. Австрия (0+5) +1:53,7