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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:05340

Сумские биатлонисты в ТОП-10 на Олимпиаде

Украина с четырьмя кругами штрафа финишировала 9-й в эстафете, золото у Норвегии.

На первом этапе сумчанин Богдан Цымбал после стойки шел на втором месте с минимальным отставанием от россиянина, однако на последнем круге столкнулся с кризисом и передал эстафету лишь 9-м (+42,0 ).

На втором этапе Артем Прима зашел на круг штрафа на стрельбе стоя – Украина опустилась на 12-е место (+2:14.6).

На третьем отрезке командной гонки наш Антон Дудченко настрелял еще на штрафной круг – украинский квартет перед финальным этапом занимал 11-е место с почти 3-минутным отставанием от лидирующей сборной ОКР.

Дмитрий Пидручный на решающем этапе «застрелился» на стойке (2 промаха), но за счет скорости смог поднять Украину на девятое место.

Развязка эстафеты выдалась драматичной – россиянин Латыпов, имея около 50 секунд преимущества перед решающей стрельбой, зашел на два круга штрафа, а лидер Кубка мира Кантен Фийон-Майе с двумя дополнительными патронами отпустил на 20 секунд норвежца Ветле-Сьястада Кристиансена, который на финальном круге без проблем удержал свой отрыв.

Олимпиада-2022. Биатлон. Мужчины. Результаты эстафеты:

1. Норвегия (1+7) 1:19:50,2

2. Франция (0+9) +27,4

3. ОКР (2+6) +45,3

4. Германия (1+9) +1:04,3

5. Швеция (1+13) +1:49,4

6. Канада (2+9) +1:56,3

...

9. Украина (4+12) +3:41,3

Спорт Биатлон Олимпийские игры
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