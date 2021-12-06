В Конотопе спасатели оперативно ликвидировали пожар из-за электрообогревателя (видео)

Звонили случайные прохожие, увидевшие выходящий из здания дым. Уже через 6 минут к месту вызова прибыл дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в одной из комнат огонь охватил диван, шкаф и домашние вещи, образовалось задымление. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянным. В 15:35 пожарные локализовали возгорание, предотвратив распространение пламени на другие помещения и весь дом. А в 15:50 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным данным, отдыхавшая пожилая хозяйка проснулась от температурного воздействия и увидела, что горит постельное белье на диване, рядом с которым находился электрообогреватель. К счастью, женщина успела своевременно эвакуироваться.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Для предупреждения таких случаев, обогревая дом будьте ответственны в соблюдении требований пожарной безопасности.
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