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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе спасатели оперативно ликвидировали пожар из-за электрообогревателя (видео)

10 декабря в 15:24 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в частном жилом доме по ул. Осипенко в г. Конотоп.

Звонили случайные прохожие, увидевшие выходящий из здания дым. Уже через 6 минут к месту вызова прибыл дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в одной из комнат огонь охватил диван, шкаф и домашние вещи, образовалось задымление. Усложняло ситуацию то, что здание было деревянным. В 15:35 пожарные локализовали возгорание, предотвратив распространение пламени на другие помещения и весь дом. А в 15:50 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, отдыхавшая пожилая хозяйка проснулась от температурного воздействия и увидела, что горит постельное белье на диване, рядом с которым находился электрообогреватель. К счастью, женщина успела своевременно эвакуироваться.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Для предупреждения таких случаев, обогревая дом будьте ответственны в соблюдении требований пожарной безопасности.

Общество Пожар
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