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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:22177

Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины тремя медалями

Сегодня, 17 февраля, завершился чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Последней в программе была смешанная эстафета. Среди средних и старших юношей и девушек представители Сумщины завоевали первые места: Диана Громак, Ирина Шевченко, Николай Грущак, Александр Биланенко и Анна Дедушева, Ксения Приходько, Богдан Борковский, Сергей Супрун соответственно. Также у нас два четвертых места. Среди младших сумчане Юлия Бокова, София Соловьева, Максим Косенко и Данило Охмат взяли «серебро». А еще 5-е и 7-е места.

Спорт Биатлон
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