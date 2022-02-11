Сумские биатлонисты завершили чемпионат Украины тремя медалями Сегодня, 17 февраля, завершился чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Последней в программе была смешанная эстафета. Среди средних и старших юношей и девушек представители Сумщины завоевали первые места: Диана Громак, Ирина Шевченко, Николай Грущак, Александр Биланенко и Анна Дедушева, Ксения Приходько, Богдан Борковский, Сергей Супрун соответственно. Также у нас два четвертых места. Среди младших сумчане Юлия Бокова, София Соловьева, Максим Косенко и Данило Охмат взяли «серебро». А еще 5-е и 7-е места.