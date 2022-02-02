Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины В «Тысовце» продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Сегодня, 14 февраля, на дистанции индивидуальной гонки вышли младшие юноши и девушки. Сумчане принесли в копилку сборной области три медали: серебряным призером стал Данило Охмат, бронзовыми – Максим Косенко и Юлия Бокова.