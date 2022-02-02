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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:30329

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

В «Тысовце» продолжается чемпионат Украины по биатлону среди юношей и девушек.

Сегодня, 14 февраля, на дистанции индивидуальной гонки вышли младшие юноши и девушки. Сумчане принесли в копилку сборной области три медали: серебряным призером стал Данило Охмат, бронзовыми – Максим Косенко и Юлия Бокова.

Спорт Биатлон
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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