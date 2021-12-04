Роменские футзалисты закрепились на втором месте

«Рятувальник» в матче 6-го тура чемпионата Украины среди команд Первой лиги одержал победу над бучанской «Comfort Life» — 3:1.
Точными ударами у команды Игоря Саливона отличились Денис Завгородний, Дмитрий Баранник и Владислав Радченко, у гостей мяч престижа в активе Виктора Цоя.
Остальные матчи тура в группе «Восток»:
«SkyUp» (Киев) 17:4 «Автомобилист-Бульвар» (Житомир)
«Черкассыоблэнерго» (Черкассы) 3:3 «ЗАПОРОЖПРОМГРУПП» (Запорожье)
После шести матчей у «Рятувальника» 11 набранных очков и второе место в дивизионе «Восток». У «SkyUp» - 13 очков после 5 игр.
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