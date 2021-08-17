На самом высоком флагштоке Сум заменили флаг Департамент инфраструктуры города заменил флаг на самом высоком флагштоке Сум и области новым.

Соответствующие работы были выполнены работниками КП «Горсвет». Как рассказал директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, новый флаг изготовлен из более прочной ткани, что позволит ему выдерживать погодные явления.

Но на всякий случай сразу приобрели и запасный флаг. На приобретение двух полотнищ было направлено 36 тыс. грн.