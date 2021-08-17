Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:45235

На самом высоком флагштоке Сум заменили флаг

Департамент инфраструктуры города заменил флаг на самом высоком флагштоке Сум и области новым.

Соответствующие работы были выполнены работниками КП «Горсвет». Как рассказал директор департамента инфраструктуры города Александр Журба, новый флаг изготовлен из более прочной ткани, что позволит ему выдерживать погодные явления.

Но на всякий случай сразу приобрели и запасный флаг. На приобретение двух полотнищ было направлено 36 тыс. грн.

Общество Флаг Флагшток
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах снова меняют флаг на самом высоком флагштоке
01.12.2021 13:24

В Сумах снова меняют флаг на самом высоком флагштоке

Не выдерживает порывов ветра....

Самый большой флаг Украины в Сумах вернули на место
21.11.2021 11:53

Самый большой флаг Украины в Сумах вернули на место

Об этом в Фейсбуке сообщил главы Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий....

У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України
23.08.2021 10:16

У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора....

У Сумах у день Преображення Господнього освятили головний прапор області
19.08.2021 12:25

У Сумах у день Преображення Господнього освятили головний прапор області

У день Преображення Господнього в обласному центрі освятили стяг, який 23 серпня замайорить на найвищому флагштоці області....

В Сумах уже повесили флаг на самый высокий флагшток
17.08.2021 14:41

В Сумах уже повесили флаг на самый высокий флагшток

Сегодня, 17 августа, в Сумах повесили флаг на новый 50-метровый флагшток воле фонтана «Садко»....

Новости

На следующей неделе Сумы могут остаться без водоснабжения
Сегодня 15:55
На Сумщине за вторник COVID-19 подтвердили у 274 человек
Сегодня 08:52
В Ахтырке ушел из жизни командир учебного авиационного полка
Сегодня 17:19
В Ахтырке разбилась насмерть девочка, выпавшая с 10-го этажа
Сегодня 17:12
На Сумщине во время пожара дома сгорел 58-летний мужчина.
Сегодня 17:02
На самом высоком флагштоке Сум заменили флаг
Сегодня 16:45
На Сумщине будут судить мужчину, который препятствовал работнику Госэкоинспекции и порезал колеса служебного авто
Сегодня 16:19
Процес декларування стає простіше!
Сегодня 15:45
В Белопольской ДЮСШ ремонтируют спортзал
Сегодня 15:43
В Шостке в ДТП пострадали супруги-пешеходы (видео)
Сегодня 15:39
В Сумах пройдут сразу несколько чемпионатов по панкратиону и грэпплингу
Сегодня 15:06
На Сумщине взяли под стражу мужчину, который лишил жизни собутыльника
Сегодня 14:22
view counter
view counter

Статьи

В Сумской городской галерее очередная выставка Дарьи Безкостой
Сегодня 16:36
Дополнительные обследования при беременности
Сегодня 16:11
Як зберегти психічне здоров’я під час пандемії COVID-19
Вчера 15:36
Лучшие и худшие алкогольные напитки для вечеринки
Вчера 13:15
Остерігайтеся шахраїв: МОЗ не розсилає повідомлення щодо виплати 1 тис. грн щепленим громадянам!
Вчера 13:04
5 соціально-трудових гарантій для осіб з інвалідністю
06.12.2021 11:49
Кисневі концентратори у Сумській громаді перебувають на складі
06.12.2021 11:22
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?
06.12.2021 09:50
Украина 6 декабря ужесточает карантин для невакцинированных. Что и как теперь будет работать в «желтых» зонах
06.12.2021 08:33
До кінця 2021 року повністю вакцинуються лише 38% українців
05.12.2021 09:57
Как заказать авиабилеты дешево и без проблем
03.12.2021 19:04
Мінімум 1055 грн. «коштуватиме» нелегальна новорічна ялинка
02.12.2021 10:42
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.