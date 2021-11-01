В Ахтырке ушел из жизни командир учебного авиационного полка

Александр Иванович руководил полком 10 лет, вплоть до его расформирования, возглавлял в самое тяжелое время, но остался в памяти курсантов разных лет решительным и сильным командиром, объединяющим коллектив, с чудесным чувством юмора. Долгое время работал заместителем главы Ахтырской райгосадминистрации.
Прощание состоится 9 декабря с 10.00 до 12.00 часов в Свято-Покровском кафедральном соборе, отпевание с 12.00 до 13.00 часов. Похоронят Александра Ивановича на Центральном кладбище, сообщает Ахтырский городской совет.
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