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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Глушина на кордоні» — у регіональному телеефірі Суспільного стартує проєкт про життя прикордонних сіл Сумщини

11 грудня о 10:20 в ефірі телеканалу UA: СУМИ та усіх регіональних телеканалів Суспільного стартує проєкт «Глушина на кордоні», який створила команда сумчан через конкурс «Створюй із Суспільним».

«Сумщина має найдовший кордон із Росією після Луганщини. Впритул до нього розташовані майже три десятки сіл. До деяких з них вже не ходять автобуси, до інших будують дороги. В одних залишилось усього кілька жителів, а в інших багато багатодітних сімей. Одні розквітають, інші — доживають», — розповідає керівниця та ведуча проєкту Олена Адаменко.


Дивіться реальні історії про життя прикордоння в ефірі телеканалу UA: СУМИ  та усіх регіональних телеканалів Суспільного, а також онлайн на сайтах мовників та на ютуб-каналі Суспільне Суми.

«Створюй із Суспільним» — це програма співпраці із Суспільним мовником для продакшенів на умовах аутсорсу, щорічний відкритий відбір творчих проєктів для трансляції на регіональних телеканалах Суспільного. Цьогоріч конкурс зібрав майже дві сотні ідей телевізійних проєктів, з яких до захисту відібрали 111,  найбільше із Сум, Вінниці, Дніпра та Тернополя. Оголошення переможців цьогорічного конкурсу ідей «Створюй із Суспільним» заплановано на 20 грудня. Виробництво проєктів здійснять упродовж 2022 року.

Нагадаємо, телеканал UA: СУМИ разом із загальнонаціональними телеканалами UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА й каналами Суспільного радіо (Українське радіоРадіо ПроміньРадіо Культура) входить до мережі найбільшого незалежного медіа в Україні — Суспільне мовлення. Щомісяця Суспільне дивляться, слухають і читають понад 13 млн українців.

Дивитись Суспільне UA: СУМИ можна в ефірі та онлайн на сайті мовника. 

 
Общество Суспільне
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