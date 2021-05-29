Самый большой флаг Украины в Сумах вернули на место

«Сегодня с утра флаг вернули на место!
Спасибо за скорую помощь и неравнодушие ООО «Сумы Экопринт» и лично Виталию Кандыбею.
Флаг, кстати, на балансе у Сумского горсовета. Так что отвечает за него Александр Журба», - в очередной раз подколол городские власти губернатор Сумщины.
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