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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:53420

Самый большой флаг Украины в Сумах вернули на место

Об этом в Фейсбуке сообщил главы Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Сегодня с утра флаг вернули на место!

Спасибо за скорую помощь и неравнодушие ООО «Сумы Экопринт» и лично Виталию Кандыбею.

Флаг, кстати, на балансе у Сумского горсовета. Так что отвечает за него Александр Журба», - в очередной раз подколол городские власти губернатор Сумщины.

Общество Флаг Флагшток
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