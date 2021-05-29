Самый большой флаг Украины в Сумах вернули на место Об этом в Фейсбуке сообщил главы Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

«Сегодня с утра флаг вернули на место!

Спасибо за скорую помощь и неравнодушие ООО «Сумы Экопринт» и лично Виталию Кандыбею.

Флаг, кстати, на балансе у Сумского горсовета. Так что отвечает за него Александр Журба», - в очередной раз подколол городские власти губернатор Сумщины.