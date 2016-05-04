У Сумах у день Преображення Господнього освятили головний прапор області У день Преображення Господнього в обласному центрі освятили стяг, який 23 серпня замайорить на найвищому флагштоці області.

Благословив синьо-жовте знамено Архієпископ Сумський і Охтирський ПЦУ Мефодій.

До церемонії освячення долучились представники міської влади, депутат Сумської міської ради I скликання Віктор КАЗБАН, патріотична громадськість, та віряни, які цього дня прийшли до Свято-Воскресенського кафедрального собору.

Стяг розміром 8 м на 14 м буде урочисто піднято у День Державного Прапора України на найвищому флагштоці області, встановленому біля фонтана «Садко», висотою 51 м.