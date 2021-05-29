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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:24316

В Сумах снова меняют флаг на самом высоком флагштоке

Не выдерживает порывов ветра.

30 ноября в Сумах сняли флаг на главном флагштоке области возле фонтана «Садко». Это уже не первый случай в этом месяце, ведь буквально неделю назад он порвался на две части во время порывов ветра.

Как сообщила Данкор онлайн советница губернатора Сумщины Алена Бояринова, «просто вешают новый». Предыдущий был не такого качества, как нужно на такую погоду. Теперь этим занимается департамент инфраструктуры, на балансе которого находится флагшток.

Общество Флагшток
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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