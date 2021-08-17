Це пояснювали сильними вітрами, які могли його пошкодити. Проте сьогодні, 22 січня, повісили знову.
«До Дня Соборності оновили найвищий прапор Сумщини. Над українською землею - український стяг!», - написав на своїй сторінці у фейсбуці голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.
Нагадаємо: відкрили флагшток на День прапора 23 серпня минулого року. За цей час прапор вже кілька разів зривало. Тепер закупили з міцної тканини. Згідно даних системи Прозорро департамент інфраструктури міста у грудні замовив два за 36 тис. грн.
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