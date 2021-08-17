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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:31292

У Сумах повернули прапор за 18 тис. грн на найвищій флагшток

Кілька тижнів найвищій флагшток Сумщини був без прапора.

Це пояснювали сильними вітрами, які могли його пошкодити. Проте сьогодні, 22 січня, повісили знову.

«До Дня Соборності оновили найвищий прапор Сумщини. Над українською землею - український стяг!», - написав на своїй сторінці у фейсбуці голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький.

Нагадаємо: відкрили флагшток на День прапора 23 серпня минулого року. За цей час прапор вже кілька разів зривало. Тепер закупили з міцної тканини. Згідно даних системи Прозорро департамент інфраструктури міста у грудні замовив два за 36 тис. грн.

Общество Флагшток
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