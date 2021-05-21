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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України

23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора.

З 8 ранку на площі Незалежності у Сумах почали збиратися люди. Сумчани ходою пройшли від площі до фонтану Садко, передає кореспондентка Суспільного, яка була на події.

У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України (ФОТО)
Суспільне Суми

У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України (ФОТО)

Суспільне Суми

Прапор розгорнули та несли спереду колони.

У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України (ФОТО)
Суспільне Суми

У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України (ФОТО)

Суспільне Суми

Біля фонтану сумчани послухали пряму трансляцію привітання президента України Володимира Зеленського та про те, як свято відзначають в інших містах.

У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України (ФОТО)
Суспільне Суми

У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України (ФОТО)Суспільне Суми

Близько 9.15 стяг майорів на новому флагштоці.

У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України (ФОТО)
Суспільне Суми

 

Общество День флага Флагшток
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