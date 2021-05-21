У центрі Сум на новий флагшток підняли прапор України 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора.

З 8 ранку на площі Незалежності у Сумах почали збиратися люди. Сумчани ходою пройшли від площі до фонтану Садко, передає кореспондентка Суспільного, яка була на події.

Суспільне Суми

Суспільне Суми

Прапор розгорнули та несли спереду колони.

Суспільне Суми

Суспільне Суми

Біля фонтану сумчани послухали пряму трансляцію привітання президента України Володимира Зеленського та про те, як свято відзначають в інших містах.

Суспільне Суми

Суспільне Суми

Близько 9.15 стяг майорів на новому флагштоці.