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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:18730

В Сумах на дороге загорелся автомобиль (видео)

Вечером 11 ноября на проезжей части на ул. Роменский загорелся автомобиль.

0542.ua

Как сообщают очевидцы, на место происшествия быстро прибыли спасатели, полиция перекрыла дорогу, образовалась пробка. Маршрутки и машины поехали через дворы, вскоре движение снова наладилось, пишет 0542.ua.

Общество Пожар авто
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