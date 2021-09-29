В Сумах на дороге загорелся автомобиль (видео)

Как сообщают очевидцы, на место происшествия быстро прибыли спасатели, полиция перекрыла дорогу, образовалась пробка. Маршрутки и машины поехали через дворы, вскоре движение снова наладилось, пишет 0542.ua.
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27 октября в 08:45, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании автомобиля «Volkswagen Transporter Т4» на автодороге «Сумы...
Сегодня, 13 октября, в 2:01 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Geely Emgrand 7 по...
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Ночная смена сумских патрульных началась с помощи водителю. К экипажу патрульных обратился гражданин и сообщил, что на мосту горит автомобиль....