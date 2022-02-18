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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Бездрике пожарные ликвидировали возгорание автомобиля

17 февраля в 14:17 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля «ВАЗ 2121» по ул. Сумская в с. Бездрик Сумского района.

О пожаре сообщил владелец, который во время проведения ремонтных работ увидел дым из-под задней части автомобиля. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена задняя часть легковушки, задние колеса и салон. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальной автомобиль, а также гараж и жилой дом, расположенный рядом.

В 14:43 возгорание локализовали, а в 14:58 – израсходовав на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар авто
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