На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 927 человек: 32 умерло

По состоянию на 12 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 117 463 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2214 летальных исходов, за прошедшие сутки – 32 (Конотопский р-н – 6, Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 20, Шосткинский р-н – 5).
От COVID-19 в Сумской области выздоровело 96 816 человек, из них за минувшие сутки – 1048 (Конотопский р-н – 61, Ахтырский р-н – 175, Роменский р-н – 96, Сумский р-н – 469, Шосткинский р-н – 247).
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
Управление здравоохранения информирует о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Сумской городской территориальной громаде....
COVID-19 подтвердили у 1174 человек (Конотопский р-н – 139, Ахтырский р-н – 117, Роменский р-н – 146, Сумский р-н –...
COVID-19 подтвердили у 867 человек (Конотопский р-н – 113, Ахтырский р-н – 49, Роменский р-н – 79, Сумской р-н –...
Минздрав расширил перечень профессий, для которых обязательна COVID-прививка....