На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 927 человек: 32 умерло COVID-19 подтвердили у 927 человек (Конотопский р-н – 169, Ахтырский р-н – 58, Роменский р-н – 130, Сумский р-н – 433, Шосткинский р-н – 137).

По состоянию на 12 ноября 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 117 463 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2214 летальных исходов, за прошедшие сутки – 32 (Конотопский р-н – 6, Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 20, Шосткинский р-н – 5).

От COVID-19 в Сумской области выздоровело 96 816 человек, из них за минувшие сутки – 1048 (Конотопский р-н – 61, Ахтырский р-н – 175, Роменский р-н – 96, Сумский р-н – 469, Шосткинский р-н – 247).