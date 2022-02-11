В Шостке в гаражах сгорело два авто (видео)

Звонил случайный прохожий, увидевший дым из-под кровли гаражей. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.
Поскольку пожар обнаружили поздно, то на момент прибытия спасателей пламя почти полностью охватило два гаража под одной крышей и два автомобиля DEWOO-Lanos внутри, электроинструмент и вещи домашнего обихода.
В 3:33 возгорание локализовали, а в 5:13 – израсходовав на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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