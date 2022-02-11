В Шостке в гаражах сгорело два авто (видео) Сегодня, 17 февраля, в 2:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре гаражей по ул. Калинина в г. Шостка.

Звонил случайный прохожий, увидевший дым из-под кровли гаражей. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части.

Поскольку пожар обнаружили поздно, то на момент прибытия спасателей пламя почти полностью охватило два гаража под одной крышей и два автомобиля DEWOO-Lanos внутри, электроинструмент и вещи домашнего обихода.

В 3:33 возгорание локализовали, а в 5:13 – израсходовав на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.