Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео)

О пожаре сообщил владелец, увидевший дым из-под панели приборов. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.
Водитель пытался сам обуздать пламя имеющимся огнетушителем до прибытия пожарных. Прибывшие на место работники Службы спасения установили, что огнем охвачена передняя часть легковушки, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальной автомобиль.
В 13:40 возгорание локализовали, а в 13:51 – потратив на тушение до полтонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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