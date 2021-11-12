В Сумах произошла авария возле рынка СКД

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, просит патрульная полиция Сумщины.
11 ноября, в 11:00 на линию экстренного вызова «101», поступило сообщение, что на автодороге «Шостка – Чаплиевка» в 4 км...
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 11 ноября, на автодороге между Шосткой и селом Клышки....
На улице Вячеслава Чорновила в ДТП попали три автомобиля....
В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 9 ноября, около 20.15, в селе Глинск Роменского района, женщина-велосипедист попала на больничную койку....
Патрульные составили 4 админматериала на водителя с признаками опьянения, совершившего ДТП....