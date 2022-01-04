В Сумах, укрощая пожар кроссовера, пожарные спасли 3 авто (видео)

Звонил случайный свидетель – житель соседнего дома. На тушение направили дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил отсек двигателя и салон KIA Sportage. Возникла угроза для припаркованных рядом еще 3 автомобилей, на одном из которых от температуры горения получило повреждение боковое зеркало заднего вида.
В 02:53 спасателям удалось локализовать возгорание, предотвратив опасность перекидывания пламени на другие транспортные средства. И уже в 02:54 пожар был ликвидирован.
Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причину и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
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