На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание автомобилей 4 февраля в 8:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля Volkswagen Passat по ул. Спасо-Преображенская в Ямполе.

О пожаре сообщил водитель. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 9-й государственной пожарно-спасательной части. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачены салон автомобиля и моторный отсек. В 9:00 возгорание локализовали, а в 9:02 полностью ликвидировали, предотвратив взрыв газово-баллонного оборудования.

В этот же день, в 9:31 в Службу спасения 101, поступило сообщение о возгорании автомобиля «ЗАЗ» по ул. Победы, в с. Яловый Окоп Липоводолинской ОТГ. На место происшествия был направлен очередной караул 21-й государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия спасателей, огонь полностью охватил легковушку. В 9:56 пожар локализовали, а в 10:14 полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.