На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание автомобилей

О пожаре сообщил водитель. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 9-й государственной пожарно-спасательной части. Прибывшие на место пожарные установили, что огнем охвачены салон автомобиля и моторный отсек. В 9:00 возгорание локализовали, а в 9:02 полностью ликвидировали, предотвратив взрыв газово-баллонного оборудования.
В этот же день, в 9:31 в Службу спасения 101, поступило сообщение о возгорании автомобиля «ЗАЗ» по ул. Победы, в с. Яловый Окоп Липоводолинской ОТГ. На место происшествия был направлен очередной караул 21-й государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия спасателей, огонь полностью охватил легковушку. В 9:56 пожар локализовали, а в 10:14 полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Происшествие произошло из-за возгорания газа в моторном отделе легкового автомобиля....
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