Конотопские борцы отличились в Черкассах

Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили привезли домой полный комплект наград:
Шолков Константин – «золото» в весовой категории до 68 кг, Калинский Даниил – «серебро» в весовой категории до 75 кг, Своченко Артем – «бронзу» в весовой категории до 29 кг.
Подготовил спортсменов тренер Александр Бондарь.
20 команд борцов греко-римского стиля стали участниками чемпионата Украины по греко-римской борьбе (U-16), прошедшего в городе Тячев 26-27 октября....
7-9 октября в Стрые прошел 13-й детский турнир «Кубок Довбуша 2021» по греко-римской борьбе....
11-19 сентября в Белграде (Сербия) пройдут Всемирные игры школьников....
В Будапеште продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе среди кадетов....
С 1 по 3 июля в Хмельницком состоялся всеукраинский финал ІІІ летней Гимназиады по греко-римской борьбе....