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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:57148

Конотопские борцы отличились в Черкассах

На выходных в Черкассах прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Д.А. Лысуна.

Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили привезли домой полный комплект наград:

Шолков Константин – «золото» в весовой категории до 68 кг, Калинский Даниил – «серебро» в весовой категории до 75 кг, Своченко Артем – «бронзу» в весовой категории до 29 кг.

Подготовил спортсменов тренер Александр Бондарь.

Спорт Греко-римская борьба
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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