Конотопские борцы отличились в Черкассах На выходных в Черкассах прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Д.А. Лысуна.

Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили привезли домой полный комплект наград: Шолков Константин – «золото» в весовой категории до 68 кг, Калинский Даниил – «серебро» в весовой категории до 75 кг, Своченко Артем – «бронзу» в весовой категории до 29 кг. Подготовил спортсменов тренер Александр Бондарь.