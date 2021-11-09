Борцы с Сумщины отличились в Харькове

В турнире приняли участие борцы со всей Украины, а также Грузии, Молдовы, Израиля и Эстонии.
6 медалей завоевали борцы Конотопской ДЮСШ им. М. Мамиашвили:
1 место – Начовный Филипп (71 кг), Мирошник Олег (68 кг), Сущенко Данило (44 кг).
2 место - Макаровець Богдан (38 кг).
3 место - Маслак Захар (48 кг), Демяновский Дмитрий (51 кг).
Подготовил спортсменов тренер Виктор Гайдук.
Сумы представляли воспитанники КДЮСШ единоборств. В весовой категории до 48 кг бронзовую награду получил Иван Куксенко. Подготовил спортсмена тренер Олег Роскошный.
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