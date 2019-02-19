Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 07:4338

В центре Сум уже вторую неделею не работает светофор

В КП «Доррремстрой» обещают, что светофорный объект на перекрестке ул. Ильинской и ул. Ярослава Мудрого заработает на днях.

Как известно, 1 ноября на перекрестке улиц Ильинской и Ярослава Мудрого в Сумах произошло ДТП, во время которого водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на электроопору. Поврежденную опору, а также крепящийся к ней светофор пришлось срочно демонтировать.

Кроме того, из-за демонтажа электроопоры были обесточены и другие светофоры данного светофорного объекта, поскольку они питаются от одного кабеля.

В настоящее время демонтированный после аварии светофор КП «Дорремстрой» отремонтировало. Но вопрос восстановления электропитания всего светофорного объекта связан с работами, которые должно выполнить КП «Электроавтотранс» – перенос растяжки троллеи и электрокабеля на новую опору.

При благоприятных погодных условиях указанные работы планируется выполнить в ближайшие сутки, сообщает сайт КП «Дорремстрой».

Напомним: за это время на этом перекрестке произошло несколько аварий.

Общество Светофор
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На пр. Шевченко в Сумах появился новый светофор
14.09.2020 08:03

На пр. Шевченко в Сумах появился новый светофор

О том, что на пр. Шевченко в Сумах появился еще один светофор, сообщил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера....

Сумчане снова требуют решить вопрос проблемного перехода в центре
19.12.2019 13:15

Сумчане снова требуют решить вопрос проблемного перехода в центре

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Светофор по требованию».... 1

В Сумах троллейбус повредил светофор
11.04.2019 12:52

В Сумах троллейбус повредил светофор

Троллейбус №284, следовавший по маршруту №10а, снят с линии, сообщает КП «Электроавтотранс».... 2

11.04.2019 11:04

В Сумах ждут массовых аварий, чтобы установить светофор возле школы

Получила ответ онлайн-петиция «Установить светофор на ул. Петропавловская (район шк.№2)»....

19.02.2019 13:18

На Сирко не будет еще одного светофора

Получила ответ Сумских городских властей онлайн-петиция «Обустроить светофорным объектом нерегулируемый пешеходный переход через дорогу Ивана Сирко 19/2, «Воля» - озеро...

Новости

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 315 человек
Вчера 08:41
В центре Сум уже вторую неделею не работает светофор
Сегодня 07:43
«Альянс» в Сумах победил «Оболонь»
Вчера 21:26
В Тростянце и Ромнах дети вышли на учебу в школы
Вчера 17:57
Белопольские полицейские задержали рецидивиста за совершение разбойного нападения
Вчера 17:47
Сумская патрульная стала лучшей на чемпионате Украины по фитнес-бикини
Вчера 17:36
В Сумской облгосадминистрации отстранили от работы антиваксеров
Вчера 17:12
В Конотопе в многоэтажке загорелась электрощитовая
Вчера 17:07
Сумчан запрошують долучитися до Всеукраїнського диктанту національної єдності
Вчера 16:46
За неделю на Сумщине зарегистрировано 6703 опасных происшествий
Вчера 15:58
Сумские дзюдоисты отличились в Киеве
Вчера 15:20
В Сумах потерялся 3-летний мальчик
Вчера 14:38
view counter
view counter

Статьи

Основна сесія ЗНО-2022 відбудеться з 23 травня до 17 червня, реєстрація розпочнеться 1 лютого
Вчера 09:23
Уряд змінив умови отримання COVID-сертифіката про одужання
05.11.2021 09:09
«УДАР Віталія Кличка» пропонує дієвий антикризовий план підтримки бізнесу в час коронакризи ®
04.11.2021 19:07
Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
03.11.2021 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
11.15
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 13.30; 14.00; 15.00; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.