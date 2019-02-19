В центре Сум уже вторую неделею не работает светофор

Как известно, 1 ноября на перекрестке улиц Ильинской и Ярослава Мудрого в Сумах произошло ДТП, во время которого водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на электроопору. Поврежденную опору, а также крепящийся к ней светофор пришлось срочно демонтировать.
Кроме того, из-за демонтажа электроопоры были обесточены и другие светофоры данного светофорного объекта, поскольку они питаются от одного кабеля.
В настоящее время демонтированный после аварии светофор КП «Дорремстрой» отремонтировало. Но вопрос восстановления электропитания всего светофорного объекта связан с работами, которые должно выполнить КП «Электроавтотранс» – перенос растяжки троллеи и электрокабеля на новую опору.
При благоприятных погодных условиях указанные работы планируется выполнить в ближайшие сутки, сообщает сайт КП «Дорремстрой».
Напомним: за это время на этом перекрестке произошло несколько аварий.
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