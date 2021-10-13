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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Конотопские борцы отличились в столице

В Киеве прошел открытый Фестиваль спортивной борьбы «Борьба объединяет сердца».

Борцы классического стиля Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили привезли 6 золотых и 3 бронзовых медалей:

чемпионы - Рошка Федор (весовая категория до 32 кг), Венець Александр (35 кг), Макаровець Богдан (38 кг), Начовный Артур (53 кг), Шолков Константин (66 кг) и Химиця Тимофей (73 кг);

бронза - Шевченко Егор (29 кг), Савоченко Артем (29 кг) и Тяжкороб Александр (32 кг).

Подготовили спортсменов тренеры Виктор Гайдук и Александр Бондарь.

Спорт Греко-римская борьба
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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