Конотопские борцы отличились в столице

Борцы классического стиля Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили привезли 6 золотых и 3 бронзовых медалей:
чемпионы - Рошка Федор (весовая категория до 32 кг), Венець Александр (35 кг), Макаровець Богдан (38 кг), Начовный Артур (53 кг), Шолков Константин (66 кг) и Химиця Тимофей (73 кг);
бронза - Шевченко Егор (29 кг), Савоченко Артем (29 кг) и Тяжкороб Александр (32 кг).
Подготовили спортсменов тренеры Виктор Гайдук и Александр Бондарь.
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