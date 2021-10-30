Конотопские борцы с медалями чемпионата Украины 21 января в Запорожье завершился чемпионат Украины по греко-римской борьба среди молодежи до 23 лет.

Среди призеров были и воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили. Чемпионом стал Дмитрий Мирошник (в весовой категории до 67 кг), серебряными призерами Владислав Кузько (60 кг) – оба выступают за Запорожье. Единственный представитель Сумщины конотопчанин Валерий Овсийов (77 кг) завоевал серебряную медаль.

В общекомандном зачете Сумщина на 15-м из 16-ти месте.