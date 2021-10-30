Конотопские борцы с медалями чемпионата Украины

Среди призеров были и воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили. Чемпионом стал Дмитрий Мирошник (в весовой категории до 67 кг), серебряными призерами Владислав Кузько (60 кг) – оба выступают за Запорожье. Единственный представитель Сумщины конотопчанин Валерий Овсийов (77 кг) завоевал серебряную медаль.
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