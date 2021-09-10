Конотопчане отличились на чемпионате Украины по греко-римской борьбе 2-4 декабря в Черкассах проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе.

На турнире не было ни одного представителя Сумщины, но наши все же засветились. Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. Мамиашвили, добыли 4 медали за другие области.

Чемпионом в весовой категории до 67 кг стал Дмитрий Мирошник, который в финале поборол еще одного конотопчанина Алексея Масика. Также с «серебром» Владислав Кузько (60 кг) и Николай Кучмий (130 кг). Артем Матяш (82 кг) занял пятое место.