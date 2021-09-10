Конотопчане отличились на чемпионате Украины по греко-римской борьбе

На турнире не было ни одного представителя Сумщины, но наши все же засветились. Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. Мамиашвили, добыли 4 медали за другие области.
Чемпионом в весовой категории до 67 кг стал Дмитрий Мирошник, который в финале поборол еще одного конотопчанина Алексея Масика. Также с «серебром» Владислав Кузько (60 кг) и Николай Кучмий (130 кг). Артем Матяш (82 кг) занял пятое место.
Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завоевали 12 медалей на Всеукраинском турнире по греко-римской борьбе....
На выходных в Черкассах прошел Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта СССР Д.А. Лысуна....
20 команд борцов греко-римского стиля стали участниками чемпионата Украины по греко-римской борьбе (U-16), прошедшего в городе Тячев 26-27 октября....
7-9 октября в Стрые прошел 13-й детский турнир «Кубок Довбуша 2021» по греко-римской борьбе....
11-19 сентября в Белграде (Сербия) пройдут Всемирные игры школьников....