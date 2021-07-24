Конотопские борцы отличились в Долине

Наши чемпионы: Макаровец Богдан, весовая категория до 38 кг, Рошка Федор (32 кг), Клименко Михаил (35 кг).
Серебряные призеры: Шолков Константин (66 кг), Строй Андрей (26 кг), Батютин Тимур (29 кг), Рудица Даниил (42 кг).
Бронзовые призеры: Шевченко Егор (29 кг), Гриценко Матвей (32 кг), Кохан Дмитрий (35 кг), Панченко Никита (55 кг), Калинский Даниил (75 кг).
Подготовили спортсменов тренеры Виктор Гайдук и Александр Бондарь.
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