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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:4843

Конотопские борцы отличились в Долине

Воспитанники Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили завоевали 12 медалей на Всеукраинском турнире по греко-римской борьбе.

Наши чемпионы: Макаровец Богдан, весовая категория до 38 кг, Рошка Федор (32 кг), Клименко Михаил (35 кг).

Серебряные призеры: Шолков Константин (66 кг), Строй Андрей (26 кг), Батютин Тимур (29 кг), Рудица Даниил (42 кг).

Бронзовые призеры: Шевченко Егор (29 кг), Гриценко Матвей (32 кг), Кохан Дмитрий (35 кг), Панченко Никита (55 кг), Калинский Даниил (75 кг).

Подготовили спортсменов тренеры Виктор Гайдук и Александр Бондарь.

Спорт Греко-римская борьба
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