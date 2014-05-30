Сумщина продовжує працювати над електронним обліком об’єктів культурної спадщини Наразі область займає 3-тє місце в країні за наповненням реєстру нерухомих пам’яток.

Як повідомив заступник директора Департаменту містобудування та архітектури облдержадміністрації – начальник управління планування, забудови територій та охорони пам’яток архітектури Олег Кривцов, фахівці продовжують роботу зі створення електронного реєстру об’єктів культури, серед яких є важливими зразки саме нерухомої спадщини. Наразі готовність наповнення даної онлайн-сервісу складає 73%.

За його словами, реєстр представляє собою інтерактивну платформу з розміщеною інформацією про геолокацію, документацію, проекти реставрації, фотофіксацією та синхронізується зі схемою планування території Сумської області. Сюди відносяться об’єкти монументального мистецтва, історії, археології, пам’ятки архітектури.