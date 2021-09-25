Роменские бойцы отличились на чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 15 областей Украины.
Команда ОО «ДМСК киокушинкай каратэ» из Ромен привезли домой 10 медалей:
1место - Браташевский Игорь;
2 место - Марченко Константин, Демченко Арсен, Сирота Тимур, Кива Анастасия;
3 место - Бойко Максим, Теличко Александр, Попадинец Максим, Шевченко Александр, Пелипенко Артур.
Подготовил спортсменов тренер Александр Прядка.
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