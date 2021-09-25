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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:54260

Роменские бойцы отличились на чемпионате Украины

На выходных в Виннице прошел чемпионат Украины по киокушинкай каратэ среди девушек и юношей 2007-2012 г.р.

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 15 областей Украины.

Команда ОО «ДМСК киокушинкай каратэ» из Ромен привезли домой 10 медалей:

1место - Браташевский Игорь;

2 место - Марченко Константин, Демченко Арсен, Сирота Тимур, Кива Анастасия;

3 место - Бойко Максим, Теличко Александр, Попадинец Максим, Шевченко Александр, Пелипенко Артур.

Подготовил спортсменов тренер Александр Прядка.

Спорт Каратэ Киокушинкай
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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