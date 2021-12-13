Сумские каратисты завоевали медали на международном турнире

В этом году соревнования собрали 1119 спортсменов из 55 клубов Украины, Армении, Грузии, Узбекистана, Белоруссии и Турции. Сумскую область представляли четыре клуба: «Прогресс» (Сумы), «Вадокай» (Сумы), «Додзё» (Глухов) и «Самурай» (Шостка, Глухов).
Всего спортсмены Сумской области завоевали 2 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали.
Призерами стали:
спортсмены «Прогресса»:
1 место - Гейко Анна 18-20 г., -61 кг
1 - Гейко Анна 18+р., -61 кг
2 - Косарич Андрей 14-15 г., +70 кг
2 - Касьянов Даниил 16-17 г., -76 кг
2 - Лысенко Макар 10-11 лет, -34 кг
2 - Рагоза Алексей 10-11 лет, +44 кг
3 - Приходько Элиза 8-9 лет, +29 кг
3 - Тищенко Даниил 12-13г., -55 кг
«Вадокай»:
2 - Щербак Матвей 8р., -30 кг
«Додзё»:
3 - Фоменко Екатерина 14-15 г., -47 кг
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