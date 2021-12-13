Сумские каратисты завоевали медали на международном турнире Международный турнир Премьер-Лиги Украинской федерации каратэ Kharkiv open 2022 проходил 12-13 февраля.

В этом году соревнования собрали 1119 спортсменов из 55 клубов Украины, Армении, Грузии, Узбекистана, Белоруссии и Турции. Сумскую область представляли четыре клуба: «Прогресс» (Сумы), «Вадокай» (Сумы), «Додзё» (Глухов) и «Самурай» (Шостка, Глухов).

Всего спортсмены Сумской области завоевали 2 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали.

Призерами стали:

спортсмены «Прогресса»:

1 место - Гейко Анна 18-20 г., -61 кг

1 - Гейко Анна 18+р., -61 кг

2 - Косарич Андрей 14-15 г., +70 кг

2 - Касьянов Даниил 16-17 г., -76 кг

2 - Лысенко Макар 10-11 лет, -34 кг

2 - Рагоза Алексей 10-11 лет, +44 кг

3 - Приходько Элиза 8-9 лет, +29 кг

3 - Тищенко Даниил 12-13г., -55 кг

«Вадокай»:

2 - Щербак Матвей 8р., -30 кг

«Додзё»:

3 - Фоменко Екатерина 14-15 г., -47 кг