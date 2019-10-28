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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские сумоисты отличились на Кубке Украины

31 октября в Мелитополе завершился Кубок Украины по сумо среди взрослых.

Сумчане привезли домой 6 медалей:

1 место - Крупский Егор (92 кг);

2 место - Крупский Кирилл (77 кг) и Котов Дмитрий (92 кг);

3 место - Урсаки Александр (115 кг) и Вьюн Владислав (свыше 115 кг).

4 место - Хащевский Роман (100 кг).

Также в командных соревнованиях сборная команда Сумской области заняла 2 место.

Спорт Сумо
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